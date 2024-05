RER C : une voiture tombe sur les rails à Choisy-le-Roi, le trafic est fortement perturbé

Ce vendredi, une voiture est tombée d'un pont à Choisy-le-Roi dans le Val-de-Marne et a percuté un RER qui circulait en dessous. Le conducteur du véhicule a été légèrement blessé

"Le conducteur d'un train ROMI en gare de Choisy-le-Roi a émis une alerte de sécurité pour signaler le heurt d'une voiture qui se trouvait sur la voie devant lui", indique le compte X du RER C.

"Une voiture a perdu le contrôle à Choisy et est tombée sur les voies", confirme de son côté Transilien, le réseau régional SNCF. Et de poursuivre : "Il n'y a aucun blessé à bord et les voyageurs du train ont été évacués".

Le conducteur de cette voiture, quant à lui, est légèrement blessé. Il circulait sur le pont surplombant les voies au moment de l'accident.

Selon une source police, la voiture n'aurait pas anticipé un virage sur le pont du quai Fernand Dupuy. Elle est passée au travers de la glissière de sécurité retombant 5 mètres plus bas sur les voies du RER C. Le conducteur a été transporté à l'hôpital en urgence absolue.

Trafic perturbé jusqu'à 18 heures

Le trafic a été interrompu un temps entre Paris-Austerlitz et Juvisy ainsi qu'entre Paris-Austerlitz et Massy-Palaiseau. "La circulation reprend peu à peu sur les voies contiguës", indique la communication de Transilien.

Plus d'informations à venir