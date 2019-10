Yvelines : un député suppléant LREM des Yvelines est mis en examen dans une affaire de trafic de stupéfiants

Le député suppléant LREM des Yvelines, cadre local de la majorité présidentielle à Reims, est mis en examen dans le cadre d'une enquête portant sur un trafic de stupéfiants entre le Maroc et la France. Moussa Ouarouss est notamment mis en examen pour importation, transport et détention de produits stupéfiants en bande organisée et association de malfaiteurs dans le cadre d'une information judiciaire ouverte par la Juridiction interrégionale spécialisée (Jirs) de Lille, confiée aux gendarmes de la section de recherches de Reims.



Moussa Ouarouss a été interpellé fin août alors que des saisies "relativement importantes" ont été réalisées."Entre six et huit" personnes sont mises en examen, placées pour certaines en détention provisoire, dans le cadre de cette enquête portant sur un trafic en lien avec la région du Rif en Algérie.

Il a été placé sous contrôle judiciaire et l'instruction est toujours en cours.



Moussa Ouarouss est âgé de 33 ans. Il est député suppléant de Nadia Hai, élue lors des législatives en juin 2017 à Trappes (Yvelines), dans l'ancienne circonscription de Benoît Hamon. Dirigeant d'une biscuiterie créée en 2018, M. Ouarouss a sollicité sans succès, au printemps, l'investiture de la majorité pour les élections municipales à Reims, finalement accordée à son rival, l'avocat Gérard Chemla