Pornic : une fillette de 22 mois intoxiquée par du détergent qui lui a été servi dans un restaurant

Ce jeudi 1er août, la petite Elysabeth et ses parents se rendent à la Fontaine aux Bretons, un restaurant réputé de Pornic en Loire-Atlantique.Les parents lui commandent un jus de fruits. La fillette le recrache, ils goûtent alors le contenu du verre."Je croyais que c’était de l’alcool, en goûtant je me suis brûlé les lèvres, ma femme en a presque avalé", a confié le père d'Elysabeth à Ouest-France.Sur son compte Twitter et sa page Facebook, la direction de la Fontaine aux Bretons explique que cet accident résulte d'une "succession d'actions, de différentes personnes, durant un service soutenu, (et) est certainement à l'origine du drame qui a conduit à servir du produit de lave vaisselle (identique a celui que l'on trouve dans tous les restaurants) à la place de notre jus de fruit maison"."Le produit a traversé sa robe et lui a brûlé la peau, de la simple lessive ne fait pas ça", a de son côté, expliqué le père d'Elysabeth.Selon lui, la fillette aurait avalé du détergent liquide. Elle a été conduite au CHU de Nantes et plongée dans un coma artificiel. Si son pronostic vital n'est plus engagé, en revanche, elle "risque de perdre son oesophage".La direction de la Fontaine aux Bretons explique collaborer "avec la gendarmerie qui établira les circonstances exactes" du drame. "Nous avons initié dès hier matin (vendredi NDLR) et dans toutes les équipes de la Fontaine aux Bretons - restaurant / résidence / jardins - une révision complète de nos procédures de sécurité", précise l'établissement, "nous compléterons au fil du temps ces approches par des spécialistes externes à l'établissement si nécessaire. Notre objectif est que plus jamais, une telle situation ne puisse se reproduire".