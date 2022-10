VIDÉO. "On ne va pas en campagne le dimanche matin pour se faire tirer dessus en famille", des cyclistes touchés par les tirs d'un chasseur

Des cyclistes ont été atteints par les plombs qu'un chasseur a tiré depuis un champ alors que le groupe de sept personnes passait à proximité. L'un des cyclistes a été touché au côté droit, deux autres ont pris des plombs dans leur casque.

Les faits se sont produits dimanche matin 23 octobre à Gennes-Val-de-Loire entre Saumur et Angers.

Parmi les trois cyclistes atteints par les plombs du chasseur, un père et sa fille de 17 ans.

"Mon papa a vu le chausseur mettre en joug le fusil, on s’est dit "ce n’est pas possible, il ne va pas tirer alors qu'on est juste derrière", raconte Clara, on a entendu les plombs ricocher sur la route, moi j’ai reçu dans la tête, dans le casque, heureusement que j’avais un casque".

C'est choquant pour nous, on n'est pas là pour se faire agresser Clara 17 ans, touchée par les plombs

"D'habitude on croise des chasseurs et ça se passe plutôt bien, on se salue et ça en reste là, mais effectivement, si on en est arrivé au moment où les chasseurs nous tirent dessus en pleine promenade, là ce n'est plus possible", explique Clara.

On ne va pas en campagne le dimanche matin pour se faire tirer dessus en famille ou avec des amis, ce n'est plus possible. Un cycliste touché par les tirs

"Je n'ai pas envie qu'un incident comme ça m'arrête dans des activités que j'aime bien faire comme ça avec mon papa, poursuit Clara, il ne faut pas s'arrêter de vivre juste par ce qu'il y a des incidents comme ça qui arrivent".

Ce qui s'est passé

Sur la vidéo postée sur Twitter par @unjour1chasseur on peut voir trois cyclistes discutant avec le chasseur après avoir été la cible de ses tirs.

L'un des cyclistes montre au chasseur incriminé l'impact provoqué par deux plombs sur son côté droit.

"C'est quoi ? C'est pas un plomb ? mais arrête, arrête", l'entend-on dire au chasseur qui semble minimiser les choses.

On vous a vu épauler face à nous Le cycliste touché par des plombs

Dans une seconde vidéo, le cycliste montre en gros plan l'impact des plombs et précise qu'il va porter plainte.

Ce lundi matin, réponse du procureur de la République d'Angers, Eric Bouillard, à ce tweet : "N'hésitez pas à vous signaler à la brigade de gendarmerie de votre domicile ou du lieu de commission des faits. Seule une intervention permettra d'éviter un nouvel incident."

Deux plaintes ont, depuis les faits, été déposées contre le chasseur pour "violences volontaires avec arme". L'une a été déposée par le père de Clara, pour sa fille et lui-même, et la seconde par le troisième cycliste touché par les plombs.

"Durant la saison 2020-2021, 80 accidents de chasse dont 7 mortels ont été comptabilisés. Selon le bilan de l'OFB, depuis 2000, 3 325 accidents de chasse ont été recensés, provoquant la mort de 421 personnes, mais la tendance est à la baisse", selon le site gouvernemental Vie Publique.