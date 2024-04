Un vétérinaire originaire d'Angers, Philippe Benoiton, porté disparu dans la course à la voile "Cap-Martinique"

Philippe Benoiton avait pris le départ de la course de la Trinité-sur-mer dimanche dernier. L'organisation de la course a fait savoir qu'elle avait perdu tout contact avec le skipper.

La course Cap-Martinique est une course amateur de voilier de 10 à 12 mètres. Les concurrents sont partis le 14 avril de la Trinité-sur-mer, dans le Morbihan, pour rejoindre Fort-de-France, en Martinique.

Philippe Benoiton, 63 ans, est l'un des concurrents.

La direction de la course a communiqué sur son site qu'elle n'avait plus de contact avec le skipper depuis 3h du matin (heure française) alors qu'il naviguait au large de l'Espagne.

"Le directeur de course, François Seruzier, a observé que le voilier faisait une route au ralenti en milieu de nuit, marquée par un demi-tour à 5h49 Heure Française." dit le communiqué.

Des conditions de mer difficiles

Il a été demandé à un autre concurrent de se dérouter.

"Yann Gindre et Michel Foucart à bord de L’Opale – A Chacun son Everest ont été déroutés. Arrivés sur zone à 7h40, ils n’ont pas réussi à établir un contact avec le skipper et les conditions de mer ne leur ont pas permis de monter à bord" poursuit le communiqué de l'organisation de la course.

Les secours se poursuivent via des moyens maritimes et aériens des gardes-côtes espagnols.

Vétérinaire à Angers, ce passionné de voile depuis l'âge de 10 ans rêvait de faire une transatlantique en solitaire, d'où son engagement dans la Cap-Martinique. Un objectif plus personnel que sportif, dit-il.