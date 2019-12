Laval, municipales 2020 : attaqué, François Zocchetto renonce à briguer un second mandat

Sur sa page Facebook, dans un message adressé aux Lavallois et présenté ce lundi 2 décembre, François Zocchetto annonce qu'il ne se présentera pas aux municipales 2020 à Laval."Il y a quelques semaines je vous ai annoncé que je souhaitais réaliser un second mandat pour terminer le travail engagé", explique François Zocchetto, "cependant ces dernières semaines des attaques très violentes ont été lancées contre moi".François Zocchetto fait référence au témoignage d'une ex-collaboratrice de Jean-Vincent Placé, alors Secrétaire d’Etat chargé de la réforme de l’Etat et de la simplification, qui a raconté avoir été agressée en 2016 par François Zocchetto."Cette campagne calomnieuse, initiée par mes adversaires politiques, avec pour seul objectif de me détruire devant le seul tribunal médiatique ne me laisse aucune chance d’être réhabilité dans l’immédiat", a poursuivi François Zocchetto dans son message.Le maire de Laval dénonce "les réseaux sociaux, vaste défouloir, où l’on cloue au pilori sans défense possible ni audible, sans circonstances atténuantes et avec, pour unique objectif, abattre un homme et détruire ses proches", "tout ceci m'a beaucoup atteint et a dévasté ma famille".

"Dans ces conditions, et pour que la campagne des municipales puisse se dérouler dignement et sereinement, je préfère ne pas me représenter et protéger ma famille", annonce François Zocchetto.