Saint-Aignan-de-Roë, près de Craon : les bonnes soeurs en guerre contre le Vatican

Les bonnes soeurs de Saint-Aignan-de-Roë Vs le Vatican

Bonté divine, que se passe-t-il donc au couvent deLevoudrait reprendre la main sur l'Institution. Mais pas question pour les religieuses mayennaises qui ont mêmeAprès plusieurs visites des représentants de, ceux-ci auraient sévèrementleur reprochant notamment d'être trop dans la prière.D'où une injonction de fusion stricte de la maison de retraite qu'elles ont créés mais qui est gérée depuis par une association.Et surtoutAvec une sentence possible :, comme on le dit à l'église", explique Sœur Marie de Saint Michel, ancienne mère supérieure, "c'est une menace très grave..."A Saint Aignan-sur-Roë, on ne comprend pas l'acharnement du diocèse et de Rome.et, surtout, sont loin d'être considérées comme intégristes."Non ce n'est pas du tout de l'intégrisme", souligne Loïc Pene, maire de Saint-Aignan-sur-Roë, "beaucoup de gens vont à la messe, il y a des messes tous les jours. Ce n'est pas de l'intégrisme, loin de là. Ce n'est pas ressenti comme ça par les gens de la commune"Du côté du diocèse on est bien embarrassé. "Il faut se calmer", voila pour le mot d'ordre. C'est donc le Vatican qui a pris la main sur ce dossier."Je ne peux pas vous dire les reproches qui sont faits puisque c'est Rome qui gère cette affaire-là. Je ne peux vous dire si on parle en terme de reproches d'ailleurs", expliqueQue va-t-il se passer ? La hiérarchie romaine ira-t-elle jusqu'à renoncer aux vœux ?Et les sœurs rebelles sont déterminées.► Le reportage de notre rédaction