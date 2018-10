Hellfest 2019. Ouverture de la billetterie, on récapitule et on s'organise...

Hellfest 2k19 : Trailer

Ordinateur ? Ok. Carte bleue ? Ok. Vérification du bon fonctionnement du clavier ? Ok. Vérification de la souris ? Ok. Ravitaillement de base en cas de besoin ? Ok. Souplesse de l'index ? Ok. Tout est Ok, vous voilà fins prêts pour cliquer et obtenir votre sésame pour la quatorzième édition du Hellfest. Encore faut-il ne pas se tromper de date et de lieu. On récapitule...Première chose à faire, vérifiez votre disponibilité, ce serait tout de même fâcheux de s’apercevoir après coup que le festival tombe sur l'anniversaire de tata Simone. Save the date, comme on dit dans les beaux quartiers, le Hellfest 2019 se jouera du 21 au 23 juin.Attention, la billetterie sera officiellement ouverte mercredi 10 octobre à partir de 10h00. Aucune date de fermeture indiquée mais ça peut aller très très vite. Plus de 50 000 pass seront mis en vente.Non, uniquement des pass 3 jours seront vendus à partir du 10 octobre, ainsi que des packages billets / Voyage en bus ou en trainL'acquisition d'un pass 3 jours se fait uniquement en ligne sur le site du Hellfest via Weezevent.Si vous avez acheté votre pass à l'ouverture de l'édition 2018, vous l'avez payé 169€ et fait une bonne affaire. Car pour ceux qui n'ont pas eu le courage de faire la queue (plusieurs heures d'attente quand même) ou qui sont arrivés trop tard, c'est désormais plus de 200€ que vous devrez débourser. À l'heure de l'écriture de ces lignes, le tarif précis n'était pas encore communiqué par les organisateurs. Attention aux sites farfelus qui pourraient vous les vendre plus chers.C'est la grande question, c'est d'ailleurs tous les ans la même grande question. Car le Hellfest ne dévoile pas son affiche comme ça. L'an passé, 55 000 pass ont été vendus en moins de 30 heures sans qu'un seul nom ait été divulgué. La stratégie pour cette édition 2019 reste identique à cinq petits noms près, cinq petits noms lâchés par les organisateurs dans un élan de générosité très contrôlé avant même la fin de la 13e édition. Et ces noms sont : Carcass, Mass Hysteria, Dropkick Murphy, Slayer et Manowar. Le groupe canadien Annihilator devrait être aussi de la partie, c'est en tout cas ce qu'annonce le guitariste du groupe Jeff Waters sur son compte Facebook. Pour le reste, les 150 autres groupes, les paris sont ouverts. Mais ne vous fatiguez pas trop, nous devrions avoir l'affiche complète avant la fin de l'année.Aucun souci, vous préférez finalement aller au festival du rire et de la chanson de Saint-Privat-des-Vieux, alors vous pourrez toujours revendre votre pass sur le site, plate-forme spécialisée dans la revente légale de billets d'occasion. Logiquement, vous devriez trouver acquéreur assez facilement.Comme toujours, vrais bruits et fausses rumeurs inondent les forums et autres réseaux sociaux. Dans le genre revient régulièrement le déménagement de la scène Valley qui migrerait vers la Warzone, ce qui pourrait offrir un peu d'oxygène aux scènes Temple et Altar.Même si Ben Barbaud, le big boss du festival, a affirmé lors de sa conférence de presse en juin 2018 que ni AC/DC, ni Metallica, ne seraient à l'affiche en 2019, on peut tout de même se prendre à rêver. Metallica sera effectivement en pleine tournée européenne au moment du Hellfest, et en concert le 20 juin à Londres, le 6 juillet à Berlin. Rien entre les deux... pour le moment!Rendez-vous le 10 octobre 10h00 pour les pass, puis les 21, 22 et 23 juin 2019 pour le festival. Et en attendant, vous pouvez toujours passer vos nerfs sur le teaser...