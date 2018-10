Hellfest 2019 : c'est complet, la patience des metalleux a payé

Le Hellfest 2019 est complet. Il aura fallu moins de deux heures pour écouler l'intégralité de nos pass 3 jours ! L'enfer n'attend pas ! Merci à tous ! See you in hell #C0D32K19 pic.twitter.com/nluls4cqIx — Hellfest Productions (@hellfestopenair) 10 octobre 2018

Ce moment où tu espères ne pas avoir de coupure d’électricité ou de plantage de box#Hellfest #hellfest2019 pic.twitter.com/MDakn9aE3z — Wolvedrine Dessinatrice (@wolvedrine44) 10 octobre 2018

Hellfest J'ai eu mes places #Hellfest2019 en rafraichissant sous Safari, alors que mon chrome du début n'était pas sorti de la file d'attente — Christophe D. (@Kaizoku_dom) 10 octobre 2018

#Hellfest2019 En passant sur mobile, j'ai pu acheter mon pass alors que j'étais encore en file d'attente sur desktop. Essayez !

On se voit là-bas ;) @hellfestopenair pic.twitter.com/3xhJpr1Eba — Paul Le Padellec (@PaulLePadellec) 10 octobre 2018

@hellfestopenair, #Hellfest2019 C'est quoi votre système de merde? J'étais en train de prendre mes billets, ça voulait pas prendre mon adresse et j'ai été dégagé. Vous vous foutez de nous ou quoi? 30min que j'attendais alors que j'y étais depuis 10h pile! — Pierre (Black-Days) (@pchartraire) 10 octobre 2018

Vous voilà bientôt arrivés aux portes de l'enfer, encore faut-il avoir réussi à décrocher le précieux sésame qui vous donnera l'accès aux lieux en juin prochain. Car à 13 heures la sentence est tombée : "Le Hellfest 2019 est complet".Ben Barbaud, l'organisateur du Hellfest se dit effectivement "satisfait d'avoir autant de billets en si peu de temps" mais est "désolé pour les problèmes rencontrés sur le site de réservation, même si on n'est pas responsables" .Car dès l'ouverture de la billetterie, il a fallu pour beaucoup s'armer de patience.Test de notre rédaction à 10h30 : il faut 10 minutes pour accéder à la page de réservation. Test à 10h40, 45 minutes d'attente.Par tous les saints de l'enfer, pourvu qu'il n'y ait pas "de coupures d'électricité ou de plantage de box" s'affole @Wolvedrine44.Une astuce pour les plus pressés, elle est signée @Kaizoku_domA priori, ça a mieux marché aussi en mobilité, comme l'explique @PaulLePadellecCertains comme @pchartraire maudissent le système : "j'étais en train de prendre mes billets, ça voulait pas prendre mon adresse et j'ai été dégagé. Vous vous foutez de nous ou quoi? 30min que j'attendais alors que j'y étais depuis 10h pile!"L'organisation du Hellfest a "prévu de demander des comptes au prestataire" explique Ben Barbaud.Pour cette édition 2019, l'organisation a bien voulu livrer les noms de Manowar, Mass Hysteria, Slayer et Dropkick Murphys dès juin dernier à la clôture de l'édition 2018. Il faudra cependant patienter encore un peu pour la suite.Quant aux Pass 1 Jour, 5 000 d'entre eux seront mis en vente en janvier ou février prochain.