INFO FRANCE 3. Hellfest 2019 : pourquoi Metallica ne jouera pas à Clisson

affiche de la tournée européenne de Metallica qui passe par Paris le 12 mai

Aujourd'hui au sein du groupe Metallica un des membres du groupe doit garder ses enfants par période après un divorce.

C'est aussi simple que ça ! Donc il est obligé de faire couper sa tournée pour pouvoir retourner aux États-Unis s'occuper de sa famille.

Qu'est ce que le BIG FOUR OF TRASH? Littéralement "Les Quatre Grands du Trash" sont les quatre groupes fondateurs de ce style de musique extrême, sous genre du heavy métal, qui repose essentiellement sur l'accélération du tempo. Il s'agit des groupes Anthrax, Megadeth, Metallica et Slayer. Metallica est le seul membre de cette division d'élite mondiale du trash à n'avoir pas (encore) foulé la scène du Hellfest.

Cornes du diable ! Pourquoi pas ENFIN un petit tour en pays nantais pour le plus grand groupe de trash metal au monde à n'avoir jamais joué au Hellfest ?Les festivaliers se sont logiquement posé la question en remarquant un trou de deux semaines (!!!) dans le "Worldwired Tour 2019" pile poil pendant les dates du festival clissonnais de musiques extrêmes.Metallica est programmé à Londres le 20 juin... puis le 6 juillet à Berlin ! Rien entre les deux.Un trou de deux semaines rarissime dans l'organisation de tels événements qui mobilisent une infrastructure et des moyens humains considérables.Ce qui laissait une fenêtre de tir possible pour venir à Clisson le samedi 22 juin ou le dimanche 23 juin.Hélas trois fois hélas... La VRAIE explication de cette tournée coupée en deux est beaucoup plus prosaïque.Et enterre définitivement tout passage au Hellfest 2019 de ce membre du "Big Four of Trash" (lire encadré ci dessous)Ben Barbaud le fondateur du Hellfest nous l'a révélée en exclusivité :On peut donc chanter "Search and Destroy" et néanmoins rester un bon père de famille prêt à interrompre une immense tournée européenne pour rentrer pouponner chez soi..Quand on vous dit que les metalleux sont des bisounours !