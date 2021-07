Mandelieu-la-Napoule : un important accident sur l'A8 entre poids-lourds et voitures fait un mort et six blessés

Ce mercredi 7 juillet en début d'après-midi, vers 13h50, un accident a eu lieu l'A8 dans le sens Aix/Italie, sur la commune de Mandelieu-la-Napoule dans les Alpes-Maritimes, au niveau du point kilométrique 152.

L'accident survenu ce mercredi 7 juillet implique 2 poids lourds et 5 voitures. • © Jeremy Deak

L'accident, survenu ce 7 juillet vers 13h50, implique deux poids lourds et cinq voitures. L'un des poids lourds a d'abord traversé les voies de circulation et a heurté les autres véhicules venant en sens inverse. Cet accident a entraîné un départ de feu de végétation le long de l'autoroute. Sur place, une femme de 68 ans a perdu la vie suite à cette collision. Six autres personnes sont blessées : une femme et un homme de 18 et 20 ans le sont gravement ; trois femme de 13, 41 et 72 ans, ainsi qu'une fillette de 8 ans, le sont légèrement. Ces personnes ont toutes été transportées vers les centres hospitaliers alentours et de la région niçoise. Les blessés sont transportés vers des centres hospitaliers alentours et de l'aire niçoise. Un bouchon s'est formé sur l'A8. • © Julien Thore FTV Cet accident mobilise de nombreux moyens. Plus de 40 sapeurs pompiers sont déployés pour venir porter secours aux victimes et éteindre le feu naissant. Un hélicoptère bombardier d'eau a aussi été engagé simultanément pour le feu. 15h25 : En raison d'un #Accident, l'autoroute #A8 est coupée dans les 2 sens de circulation au niveau de Mandelieu.

En direction de Nice :

- sortie 38 Fréjus Est obligatoire

- fermeture barrière de péage Capitou Sud

- fermeture entrée 38 Fréjus Est et 39 Les Adrets. — Autoroute A8 (@A8Trafic) July 7, 2021 La circulation sur l'autoroute est interrompue dans les deux sens. L'accident sur l'autoroute vue de la Croisette à Cannes. • © Hugues Nicolas FTV L'incendie engendré par cet accrochage est visible sur plusieurs kilomètres à la ronde, jusqu'à Cannes notamment.

