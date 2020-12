Le jour de Noël, la grêle s'abat sur la Côte d'Azur

L'épisode météo a débuté en milieu d'après-midi. La grêle une fois au sol se transforme en "paquet" de neige.

Rapidement, les internautes ont publié de nombreuses photos et des vidéos

Ces chutes avaient été prévues par Météo France, et certains étaient impatients

Il a grêlé et neigé à #Nice06 dans ma rue 😍 près du port ☃️(c'est la première fois depuis 7 ans et demi que j'habite à l'est de Nice) !

Enfin un #Noel blanc à #Nice06 #CotedAzurFrance ! Trop beau ! ☃️😍🌨❄ pic.twitter.com/pmbVVKqobR