Le procès de Patricia Dagorn, empoisonneuse en série présumée, s'est ouvert à Nice

Patricia Dagorn, avant son départ en prison. / © DR

Un mode opératoire bien rodé

L'accusée conteste les faits

Elle a hâte de pouvoir s'expliquer

Une enquête en Haute-Savoie qui relance l'affaire niçoise

Patricia Dagorn, 57 ans, comparaît devant la cour d'assises des Alpes-Maritimes. Elle est poursuivie pour assassinat, empoisonnement et administration de substances nuisibles à quatre vieux messieurs, dont deux sont morts dans des conditions suspectes.Le procès a commencé avec deux heures de retard en raison du mouvement des gardiens de prison. Patricia Dagorn est apparue dans le box des accusés, une allure dépenaillée sans rapport avec l'engageante femme blonde inscrite en agence matrimoniale, qui séduisait des hommes plus âgés il y a sept ans.Jugée pour l'd'un ancien artisan du BTP Franceso Filippone, retrouvé mort dans sa baignoire à 85 ans à Mouans-Sartoux, l'accusée comparaît aussi pour l'assassinat d'un SDF de 65 ans, Michel Kneffel, rencontré à son arrivée sur la Riviera en 2010.Mais ce n'est pas tout : Patricia Dagorn est également accusée d'avoirun retraiténiçois, Ange Pisciotta, lors d'un réveillon fin 2011 ainsi qu'un fringant nonagénaire de Fréjus, rencontré peu après,et très seul depuis le décès de son épouse, qui l'avait prise sous son aile et logée début 2012.Elle aurait agi par appât du gain, l'enquête ayant démontré que la quinquagénaire alors dans la fleur de l'âge a obtenu de l'argent, ou cherché à pouvoir hériter de ses victimes. "Dans la semaine où j'allais très mal, elle a écrit deux lettres et fait un fax à mon notaire", a expliqué Robert Vaux."La vie de Patricia Dagorn est marquée par l'égoïsme depuis sa séparation, elle pense seulement à l'argent au détriment de ses enfants", a analysé devant la cour d'assises des Alpes-Maritimes un enquêteur de personnalité, provoquant la colère des avocats de la défense."Elle conteste l'intégralité des faits reprochés, même les vols", indique Georges Rimondi, son avocat quide celle qui est parfois surnommée "L'Empoisonneuse" ou "La Veuve noire de la Côte d'Azur".assure son second avocat Me Cédric Huissoud, décrivant une femme très éprouvée par la prison.Déjà condamnée à 5 ans de prison dans une affaire similaire en Haute-Savoie, elle risque cette fois-ci la perpétuité.