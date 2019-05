Aubagne: le chanteur Amir chute de scène et se blesse au poignet

Ouf.... rassurée de savoir que ce n’est rien de plus grave que le poignet @Amir_Off 🙏🏼❤️ Un bon rétablissement et du repos, Take care! On a flippé comme jamais — Nat74 🥑⭐️❤ (@natacha7474) 25 mai 2019

Mon @Amir_Off, tu as offert aux mamans aubagnaises un magnifique concert dans l’allégresse la plus totale et puis...cette malheureuse chute...Sois sûr que nous étions tous tristes et angoissés pr toi. Ns te souhaitons de vite te rétablir maintenant. Je pense intensément à toi💙😘 — eva🐬 (@EvaSud3) 26 mai 2019

Plus de peur que de mal pour les fans d'Amir qui était en concert ce samedi soir à Aubagne à l'occasion de la fête des mères. Le chanteur est tombé de la scène et le concert a dû être interrompu.L'artiste a été conduit à l'hôpital de la commune mais la blessure est légère. Amir s'est blessé au poignet. Ses admiratrices sont rassurées. "On a flippé comme jamais" confie Nat74 sur Twitter.Elles n'ont pas manqué de lui adresser de nombreux messages de soutien sur les réseaux sociaux pour lui souhaiter une bonne convalescence. "Mon Amir, tu as offert aux mamans aubagnaises un magnifique concert dans l’allégresse la plus totale et puis...cette malheureuse chute...Sois sûr que nous étions tous tristes et angoissés pour toi. Nous te souhaitons de vite te rétablir maintenant. Je pense intensément à toi" a posté Eva, une maman malgré tout visiblement comblée.Amir répondra peut-être à ses fans pour les rassurer sur son état de santé.