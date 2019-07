Bac : L'Algérino offre une journée de folie à un bachelier du lycée Nord

Un bac S avec mention... Max

Des larmes de joie devant le lycée Nord de Marseille. La fierté de la mère et de la grand-mère de Baroudi à la découverte des résultats du bac ce vendredi matin.Le jeune homme, lui est tout sourire. Il a son bac S en poche avec la mention "Assez Bien" et une drôle de surprise l'attend. Devant les grilles du lycée Saint-Exupéry, L'Algérino est venu le féliciter. Mais pas seulement.

"Aujourd'hui tu vas passer une journée de folie, lui assure le rappeur marseillais qui a signé la B.O de Taxi 5. Tu viens d'avoir le bac, toute ta famille est contente, on est tous fiers de toi. Et là, tu vas me suivre...".



En plein été, L'Algérino joue le Père Noël. Resto, tour en bateau, permis de conduire... un "max" de récompense pour ce lycéen méritant.



"Ça me tenait vraiment à coeur, explique l'artiste, j'ai passé mon bac S aussi ici. On a décidé de lui mettre une mention "Max", on va le prendre toute la journée et on va le régaler. C'est important pour nous en tant qu'artistes de valoriser ces jeunes qui ont leur bac, surtout dans le quartier", explique le rappeur marseillais.

Héros du clip "Mention Max"

J'ai une petite référence aux bacheliers dans ce titre et j'ai dit :il faut qu'on fasse plaisir à un jeune et on met ça dans un clip.

Devant ses potes de lycée, Baroudi embarque pour une virée en décapotable blanche. Quelques minutes plus tard, il se retrouve au milieu d'une équipe de tournage sur le parking du centre commercial Grand Littoral.

Baroudi n'en revient toujours pas. "Je l'écoute depuis que je suis tout petit, ça me fait plaisir, c'est ma meilleure journée".

Devant les caméras, pas besoin de bachotage, dès les premières notes de musique, l'adolescent se sent dans son élément naturel pour accompagner le tempo de L'Algérino. Il découvrira bientôt ce clip dont il est le héros.