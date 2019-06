Marseille : une mamie envoie une carte postale aux policiers pour leur témoigner sa solidarité

Ca fait chaud au coeur,

Il y a des évènements tragiques chez nous, d'autres très difficiles... Cette carte postale a énormément de valeur pour nous, ça efface toutes les insultes du quotidien,

Les policiers sont régulièrement victimes d'insultes, d'agressions verbales ou physiques et ont parfois le sentiment d'être mal-aimés de la population. Il y a quelques jours, ils ont reçu un témoignage inhabituel de solidarité.avoue un officier de la Direction départementale de la sécurité publique des Bouches-du-Rhône (DDSP 13).Il y a quelques jours, une mamie qui réside dans un quartier de Marseille a adressé une carte postale de la cité phocéenne aux policiers, avec quelques mots, simples et sincères, pour exprimer sa solidarité et son soutien. Elle débute ainsi : "Mesdames, Messieurs, chers Policiers, c'est avec beaucoup d'émotion..."Dans sa lettre, la mamie marseillaise fait référence à tous les évènements depuis le début de l'année, le mouvement des "gilets jaunes", les sacrifices des policiers qui parfois risquent leur vie.indique l'officier de police et ajoute : "ça permet de dire aux collègues : Regardez, il y a aussi des gens qui nous apprécient".Les policiers reconnaissent qu'ils reçoivent beaucoup de messages de soutien de la population, mais la plupart du temps, ces témoignages sont sur les réseaux sociaux. Cette fois, c'est différent : "elle a choisi la tradition de la carte postale, à l'ancienne, ça a une valeur différente et surtout ça laisse une trace", s'émeut l'officier de la DDSP.