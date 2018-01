Marseille : prison avec sursis pour les créateurs d'une vapoteuse au chanvre

Lancée fin 2014

Ils pensaient avoir trouvé un bon filon en lançant sur le marché la "première vaporisateuse thérapeutique" aux "cannabinoïdes 100% légal". Les deux créateurs marseillais se sont retrouvés au tribunal correctionnel en décembre. Ce lundi, Sébastien Beguerie, 33 ans, et Antonin Cohen, 31 ans, ont été condamnés à 18 mois et 15 mois de prison avec sursis et 10000 euros d'amende etqui s'était porté partie civile.le 5 décembre contre les créateurs de la "Kanavape", vapoteuse avec une huile de chanvre composée de cannabidiol (CBD), un composant non euphorisant de la plante et dépourvue de Tetrahydrocannabinol (THC) aux effets psychotropes.La distribution de Kanavape avait été suspendue aussitôt après l'annonce de son lancement fin 2014 pour ne reprendre qu'en 2016, mais elle a été peu diffusée.