Marseille : un enfant de 5 ans meurt dans un incendie dans la cité des Rosiers

Un enfant de de cinq ans est décédé mercredi matin dans l'incendie d'un appartement situé cité des Rosiers, dans le 14ème arrondissement de Marseille. Deux autres enfants dont un bébé ont été gravement blessés.

A 7h40 mercredi matin, un incendie s'est déclaré dans un appartement de la cité des Rosiers, dans le 14ème arrondissement de Marseille.

Sur place, les marins-pompiers ont extirpé sept personnes des flammes. Malheureusement un enfant de cinq ans est décédé.

Un bébé de deux mois et un enfant de six ans ont été grièvement blessés. Ils ont été pris en charge pas les secours, et évacués en urgence absolue à l'hôpital de la Timone.

Quatre autres personnes ont été légèrement incommodées par les flammes.

A cette heure l'incendie est entièrement maîtrisé. Quatre-vingt marins-pompiers de Marseille sont intervenus.

Le maire de Marseille, Benoît Payan s'est rendu sur place.