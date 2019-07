Et si vous postiez une carte postale personnalisée de vos vacances à Marseille

Souvenir de vacances

Souriez et postez

Ringardisée par le téléphone et les SMS, la carte postale continue de faire de la résistance. Elle reste pour beaucoup un incontournable des vacances, l'été surtout. Il s'en envoie encore 250 millions chaque année dans le monde.Beaucoup de jeunes de la génération Z n'ont sans doute jamais collé un timbre-poste de leur vie et pour eux griffonner au stylo quelques mots sur un carton, c'est tout aussi étrange. Mais pour se refaire une jeunesse, la carte postale tente désormais une version personnalisée en mode selfie.Le long des plages de Marseille, Anthony Bernuchon va à la pêche aux clients avec son triporteur. Le temps de prendre la pose en solo ou en famille, et c'est dans la boîte. "Pour envoyer aux grands-mères et à la famille, c'est sympa et c'est rapide", note une jeune maman qui dit retrouver le plaisir d'écrire."L'originalité, c'est de pouvoir faire sa carte postale avec sa photo d'où on est. On se déplace à vélo et on peut intégrer différents paysages. Aujourd'hui, on est à Borely", explique le manager de OuistitiBooth.La société est en attente d'autorisations pour développer un service tout en un, avec une carte postale aussitôt imprimée, timbrée, postée.