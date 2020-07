Martigues : pollution en mer après une fuite dans un complexe pétrochimique

"Ce matin, toute l'anse était orange", raconte un témoin • © Photo Paul Geli/FTV

22/07/2020. Martigues (Bouches-du-Rhône), pollution en mer après une fuite dans un complexe pétrochimique. • © DR

Une "eau claire " selon les marins pompiers est le signe de l'arrêt de la fuite • © Photo Paul Geli/FTV

Ce matin à 1h50, une fuite a été détectée "au niveau d’un bac de stockage de solution de chlorure ferrique au sein de l’atelier de production du site de Lavéra", signale dans un communiqué l'industriel Kem One, à l'origine de l'accident de pollution.Les équipes internes de sécurité sont rapidement intervenues. Un plan d’urgence a été déclenché, et l'atelier a été mis en sécurité, toujours selon la direction de l'usine chimique.Cette fuite de chorure de fer a rejoint le réseau des eaux pluviales qui conduit à la mer, et s'est répandue dans l'anse de l'Auguette, à Lavéra.L'industriel dit avoir tout essayé pour réduire la quantité de liquide rejeté, en engageant des moyens de détournement et de pompage. Mais le rejet a été rapidement visible à la surface de l'eau.Le chlorure ferrique est un floculent utilisé en particulier pour le traitement des eaux usées avant rejet dans le milieu naturel ou pour la production d’eau potable.C'est un produit toxique et hautement corrosif. De couleur marron, il devient acide au contact de l'eau. Il est donc dangereux pour l'environnement.Le Bataillon des Marins Pompiers de Marseille (BPMP) a été alerté à 8h 30. Il a immédiatement dépêché sur place une quarantaine de ses hommes dont ceux du service spécialisé de dépollution. Une dizaine de sapeurs pompiers du SDIS 13 les ont rejoints en renfort.Très vite, des drones et des bateaux sont entrés en action pour effectuer une reconnaissance nautique et déterminer la zone de pollution.Le service de dépollution a effectué des prélèvements pour déterminer la molécule chimique concernée. Et connaître son taux d'acidité, de corrosivité, ses aspects odorants, chimiques. Les équipes de Kem One ont pratiqué de même quelques échantillons.Ces éléments permettront d'intervenir dans les meilleurs conditions explique une source proche des pompiers.Les autorités administratives (DREAL, Agence de l’eau, mairies, SDIS, Préfecture, ...) ont été informées de cet incident et une enquête est en cours pour déterminer les circonstances exactes de cet incident.En début d'après-midi, les marins pompiers estimaient avoir stoppé la fuite. Une "eau claire" apparaissait à la sortie du tuyau.La préfecture maritime de la Méditerranée a également dépêché sur le site un bâtiment de soutien et d'assistance, spécialisé dans la dépollution en mer, pour évaluer la nature et la dangerosité de cette nappe.Le site pétrochimique Lavéra fait partie de l'un des plus gros complexes industriels d'Europe, autour de l'Etang de Berre, qui génère une pollution suscitant régulièrement les craintes des habitants des environs.En octobre 2019, certains d'entre eux avaient notamment attaqué en justice quatre industriels, le chimiste Kem One, ArcelorMittal, Esso et le dépôt pétrolier de Fos-sur-Mer, pour "trouble du voisinage".La mairie a précisé que les plages des Laurons et de Bonnieu sont fermées. Un léger vent de mer gêne la dispersion de la nappe polluée.