Une salariée du Pôle Emploi de Brignoles se versait des indemnités chômage: 2 ans de prison avec sursis

L'affaire, assez rare à Pôle Emploi selon le syndicat Snap , a été jugée mercredi et l'ex-employée de 48 ans, qui travaillait à Brignoles jusqu'en 2017, a été reconnue coupable, de même que son collègue et compagnon de 42 ans, condamné à six mois de prison avec sursis.Principale prévenue dans ce dossier, l'employée indélicate devra rembourser près deà Pôle Emploi, ainsi quesolidairement avec son collègue. Selon le parquet, elle ouvrait sur ordinateur des dossiers d'indemnisation à des nom d'allocataires existants ou non et y inscrivait des coordonnées bancaires réelles ou pas, ainsi que les siennes et les versements étaient effectués sur son compte, des faits qui se sont étalés de 2013 à 2017.A l'audience, elle a présenté ses regrets et témoigné, outre de difficultés financières, des motifs qui l'avaient menée à un tel dérapage, selon son avocate: "C'était une employée de l'ANPE modèle jusqu'à ce que Pôle Emploi absorbe l'ANPE", l'ancienne agence nationale pour l'emploi fusionnée avec les Assedic."Toute leur façon de travailler a été modifiée, ça a été déshumanisé, il y a eu une démobilisation. Avec la dématérialisation, l'archivage papier des originaux demandés aux demandeurs d'emploi a disparu, ouvrant la possibilité pour les demandeurs de charger eux-mêmes en ligne des pièces, ce qui favorise la fraude. Elle a fait un burn-out qui a été l'élément déclencheur", selon Me Martin.Licenciée en 2017 et aujourd'hui sans emploi, elle était poursuivie pour, et son collègue pour recel.Selon le délégué régional du Snap, Frédéric Pichon de Bury, "faute d'effectifs suffisants dans les fonctions venant en appui des personnels au guichet, et un nombre en baisse de dossiers contrôlés". "Avec la dématérialisation, on se prépare à des difficultés à venir", dit-il.