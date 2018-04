Le nombre de SDF a doublé en deux semaines dans les rues d'Avignon

Venus des Bouches-du-Rhône

j'ai passé tout l'hiver dehors mais c'est pire qu'ici, là-bas c'est trop riche, ils s'en foutent, au contraire, s'ils peuvent vous virer, ils vous virent.

Des femmes, jeunes ou âgées, des enfants, des ado... ils sont de plus en plus nombreux dans les rues d'Avignon. Depuis 15 jours, les bénévoles du Secours Populaire Français ont noté que le nombre de SDF a doublé dans les rues de la cité des Papes. Il est passé de 80 sans domicile fixe identifiés à 160. Un phénomène inquiétant qu'ils n'ont jamais connu auparavant.Pour les équipes du SPF, ces sans-abris viennent des Bouches-du-Rhône. "Ils m'ont dit qu'ils venaient de Marseille et que là-bas on ne veut pas d'eux, alors ils viennent ici, raconte Cindy Soyer une bénévole de l'antenne avignonaise."Je suis de la région d'Aix-en-Provence, témoigne un homme qui se présente avec une affichette "70 ans, SDF, Petite retraite", il explique :Philippe Fabregues et Alexandre Lepinay ont accompagné les équipes du secours populaire:(Intervenants : Gerard Xavier responsable communication du Secours Populaire Français d'Avignon, Cindy Soyer bénévole au SPF d'Avignon, Serge bénéficiaire).