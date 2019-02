Mont Ventoux : une adolescente en urgence absolue après avoir voulu récuperer son petit frère tombé sur la piste

La jeune fille a été évacuée avec l'hélicoptère de la Sécurité civile sur l'Hôpital Nord de Marseille, indique le SDIS 84. Dimanche après-midi, elle faisait une balade à pied sa mère et son frère sur une piste enneigée et fermée du Mont Serein Vers 14 heures, son petit frère de 8 ans est tombé et a glissé le long de la pente. C'est en voulant le rattraper qu'elle est tombée à son tour et a dévalé la piste sur 200 mètres, se blessant grièvement. La nature de ses blessures ne sont pas connues.Le jeune garçon n'est lui que légèrement blessé. Il a été conduit à l'hôpital de Vaison-la-Romaine