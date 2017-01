Nantes : généreux, il transmet son entreprise d'imprimerie à ses salariés

Eric Belile, ancien cadre supérieur chez Canon, a démarré de zéro il y a 27 ans en créant son entreprise de système d'impression : La Générale de Bureautique. A 56 ans, il prend une retraite progressive et transmet l'affaire à son équipe, tout en l'accompagnant. Il a choisi de partager le capital notamment avec avec deux salariés Vincent Le Quer et Amélie Roul.Aujourd'hui, la société d'Eric Belile est florissante, elle s'est fait un nom dans la région : 4 agences en Bretagne et Pays de la Loire et un chiffre d'affaire de 10 millions d'euros. Ces 40 salariés l'ont aidé à faire évoluer l'entreprise et c'est aussi une manière pour lui, de les remercier.Eric Belile a réussi à faire de cette entreprise une petite famille. Il est rassuré, sa société est entre de bonnes mains.