"Je le fais par amour de la république", Fafany, 16 ans, porte-drapeau du défilé du 11 novembre d'Oyonnax

Cette jeune fille à la république chevillée au corps. Déjà Mairesse-adjointe au conseil municipal des enfants, elle a rejoint le groupe des porte-drapeaux du 11 novembre d'Oyonnax.

Quand arrive le 11 novembre, c'est une question qui prend tout son sens : comment renouveler les porte-drapeaux qui disparaissent peu à peu ? Des associations mémorielles et des professeurs d'histoires ont travaillé à Oyonnax dans l'Ain sur le recrutement de cette relève pour que les cérémonies se poursuivent dans la tradition. Une journée de transmission a eu lieu fin octobre.

Dans la ville d'Oyonnax, le défilé du 11 novembre est un moment particulièrement fort pour les habitants, qui ont en tête celui de 1943, maintenus par les maquisards de l'Ain et du Haut-Jura en pleine occupation allemande.

Fafany, par amour de la république

Fafany n'a que 16 ans. Cette élève de première fait partie de cette relève. "C'est la première fois que je suis porte-drapeau. J'ai observé beaucoup. C'est agréable d'être auprès des anciens combattants" raconte la jeune fille visiblement émue. "Porter ce drapeau est très émouvant pour moi. Je me rappelle de ce qui s'est passé et ça me réchauffe le cœur de rendre hommage à ces personnes". Elle portera fièrement le drapeau des déportés, un symbole fort. C'est un objet fragile qu'elle manipule et déplie avec beaucoup de délicatesse. Des gestes révélateurs du respect qu'il lui inspire.

Une jeune citoyenne déjà très active

Tout a commencé en cours d'enseignement moral et civique. Lorsqu'elle a eu connaissance de la création d'un groupe de porte-drapeaux volontaires, elle a choisi d'y participer par "amour de la république et pour renforcer son esprit patriotique". Mais son implication dans la vie associative ne date pas de ce moment.

La maman de Fafany est arrivée de Tunisie "pour avoir des droits en tant que femme et réaliser ses projets". Elle a créé une association "Grandir ensemble avec ses différences" que Fafany a rejoint très jeune. Très impliquée dans la vie associative et mairesse adjointe au conseil municipal des enfants dès ses 9 ans, cette toute jeune citoyenne lutte à sa manière contre l'oubli. "Plus je grandis et plus j'ai envie de m'investir". Elle ne compte pas s'arrêter là et prépare notamment un projet visant à informer les camarades de son âge pour que les volontaires soient plus nombreux les années prochaines.

Les jeunes ont répondu présent

Jean-Robert Maisonnave est professeur d'Histoire à Oyonnax. Il a participé au mouvement qui a invité les jeunes à rejoindre le groupe des porte-drapeaux.

"Les jeunes ont envie de s'engager. Ce qui leur manque, ce sont les occasions. Nous leur avons offert une occasion". Il avoue avoir été quand même surpris par leur nombre et par le fait qu'il y a eu beaucoup de filles. "Il y a une vraie fierté et une envie de partager avec les anciens, de partager cette mémoire avec une vraie peur qu'elle s'éteigne et de revivre des guerres majeures. Il y a une envie de porter une mémoire pour maintenir une paix durable".

Le professeur est très fier. "Ces jeunes porte-drapeaux sont des héritiers d'un bout d'histoire, d'une histoire qui les dépasse largement et des transmetteurs. Je trouve ça beau".