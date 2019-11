Au nord de Grenoble, la Poste livre désormais des colis par drone dans une zone montagneuse

Comment ça marche ?

De nombreux intérêts en montagne

Deuxième ligne régulière en France

Révolution dans la livraison de colis., situé dans la vallée au Nord de Grenoble,en hauteur, on compte à peine 3 km à vol d’oiseau… pourtant, un livreur doit parcourir pas moins de 20 km, soit environ 30 minutes aller-retour, pour livrer un colis du point A au point B par la route. Alors, plutôt que d’emprunter la route,La Poste a été autorisée par la direction générale de l'aviation civile (DGAC) à livrer des colis par drone sur cette ligne dans une zone montagneuse de la périphérie de Grenoble. D’après les calculs effectués,entre Fontanil-Cornillon et Mont-Saint-Martin.Le drone est concrètement. Une fois arrivé à destination, ildans un terminal de réception sécurisé, puis revient à son lieu de départ, permettant au livreur de poursuivre sa tournée. Unpourra alors récupérer le paquet pour le remettre au destinataire.Le drone peut au total parcourir jusqu'à 15 kilomètres et, à une vitesse de croisière de 30 km/h. Et en cas de problème en vol, un parachute autonome peut se déclencher automatiquement.La livraison par drone en montagne offre depar rapport au camion, décrit La Poste. "Pour le livreur, en plus du gain de temps généré, c'est unesur des routes dangereuses et parfois peu praticables en montagne, en particulier l'hiver", souligne-t-elle, notant aussi que le drone n'émet pas de CO2."Nous considérons que le drone est utile pour livrer des zones difficiles d'accès,où le trajet en voiture est long", a indiqué une porte-parole du groupe à l’Agence France Presse.DPD France, filiale de La Poste, opère déjà une ligne commerciale hebdomadaire sur 15 km, depuis décembre 2016. Près de 190 vols ont été réalisés, avec un taux de réussite de 95% -- les mauvaises conditions météo ayant contraint à annuler des 5% restants.Les expérimentations se multiplient dans le monde entier depuis 2013. Aux Etats-Unis, le géant des services de messagerie UPS a récemment reçu le feu vert de l'Agence fédérale de l'aviation (FAA) pour opérer un réseau de drones commerciaux, sans limitation du nombre d'engins en circulation.