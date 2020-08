Drôme : un important feu de forêt est en cours à Montguers

Ce mercredi après-midi, 26 août, un feu de forêt a éclaté dans le sud de la Drôme, sur la commune de Montguers, dans les Baronnies. Près de 80 pompiers sont sur place pour l'heure, appuyés par des moyens aériens. A 19h, entre 40 et 50 hectares ont été détruits.

C'est vers 17h30 que l'alerte a été donnée. Un incendie a éclaté sur la commune drômoise de Montguers, située dans le sud du département. Le feu a pris dans un massif forestier difficile d'accès. Un secteur de moyenne montagne. Près de 80 pompiers ont été déployés sur le terrain et une colonne de pompiers est attendue en renfort.Les soldats du feu bénéficient de l'appui de moyens aériens, notamment sept appareils de la sécurité civile et un hélicoptère. A 19h, l'incendie est toujours en cours mais. Un importante surface est également menacée selon les pompiers.Ce mercredi 26 août, en raison de la sécheresse, la préfecture de la Drôme avait placé les secteurs de Nyons et des Baronnieset 60 pompiers avaient été positionnés préventivement sur le terrain ainsi qu'un hélicoptère bombardier d'eau.