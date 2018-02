Drôme : le site nucléaire du Tricastin serait la “pire centrale du pays”

Des fissures dans les cuves

C'est le constat alarmant des auteurs du livre "Nucléaire, danger immédiat", qui doit paraître ce mercredi 7 février.Thierry Gadault et Hughues Demeude, journalistes indépendants, dressent un bilan étayé et très alarmant de l'état du parc nucléaire français en général, etSelon eux, la cuve T1 du Tricastin, et la cuve B5 du Bugey, présentent. "En cas d'emballement nucléaire,, affirme Thierry Gadault. "L'accident grave devient, non plus possible, mais probable", concluent les auteurs. Pour eux, ces fissures ne peuvent tout simplement pas être réparées, induisant doncet immédiat des réacteurs concernés.Les journalistes pointent un ensemble de problèmes plus ou moins préoccupants, susceptibles d'affecter la fiabilité des centrales. Dans leur classement,Les auteurs évoquent les fissures présentes dans sa cuve T1, mais aussi dans des "tubulures". Ils s'inquiètent aussi des dysfonctionnements dans la maintenance de la centrale, ou encore de risques d'inondations. La centrale avait d'ailleurs été mise provisoirement à l'arrêt en 2017, à la suite d'une demande de l'Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN), justement pour renforcer une digue jugée trop fragile au nord de l'installation.48 réacteurs, sur les 58 en France, vont atteindre d'ici à 2028 leur 40ème année de fonctionnement,Pourtant, EDF compte bien étendre leur exploitation, malgré les nombreuses anomalies rapportées par les auteurs du livre. Sollicité, Thierry Gadault affirme : "on atteint les limites de la sûreté. Si on poursuit l'exploitation, on rentre dans un domaine inconnu".L'ouvrage indique par ailleurs que "les autorités belges ont mis en évidence des milliers de fissures dans des endroits non inspectés en France", en raison de bulles d'hydrogène prisonnières du métal. En France, des analyses ont ensuite permis d'établir que "six cuves sont fragilisées par des fissures de même type que les défauts belges", selon les auteurs.Selon Thierry Gadault, l'un des deux journalistes auteurs du livre, l'ouvrage rassemble des données issues de plus de 7 ans d'enquête, dont des informations provenant de "sources internes à EDF". Pour lui, il s'agit "d'ouvrir un débat trop longtemps confisqué par les pouvoirs publics".Des difficultés qui pousseraient ces acteurs à être tenté de prolonger l'exploitation de ses centrales "au-delà du raisonnable".Quant à l'Autorité de Sûreté Nucléaire, garant de la sécurité des sites français,: "j'ai des doutes sur les marges d'autonomie de l'ASN", explique-t-il.De son côté, EDF relativise :et a fait l’objet de communication transparente tant avec l’Autorité de Sûreté Nucléaire qu’avec le public". Dans un communiqué, la société dément également certaines accusations :(à titre d’exemple : les pénétrations fond de cuve, la liste des cuves présentées comme « fragilisées par des fissures de même type que les défauts belges », ou la façon dont les contrôles auraient été pratiqués (...) sur les cuves"...).L'électricien indique qu'il se réserve le droitSur le site nucléaire du Tricastin, les équipes indiquent également que les fissures évoquées dans le livre sont déjà connues, qu'elles ne sont pas dissimulées, et qu'elles font l'objet d'une surveillance particulière.Sollicité sur les fissures évoquées dans les passages déjà connus du livre, le gendarme du nucléaire indique néanmoins que: "nous connaissons le problème des fissures, nous le suivons et nous avons déjà communiqué sur ce sujet," indique un représentant de l'Autorité de Sûreté Nucléaire.L'agence réfute également les doutes émis sur son indépendance :indique un membre de l'ASN. "S'il y avait un danger au Tricastin, on demanderait la fermeture du site, comme nous l'avons fait pour le problème de la digue Donzère-Mondraguon". Le 27 septembre 2017, l'ASN avait en effet imposé à EDF la mise à l’arrêt des quatre réacteurs de la centrale nucléaire du Tricastin, constatant un risque de rupture d’une partie de la digue du canal de Donzère-Mondragon en cas de séisme majeur. La centrale a été remise en service le 5 décembre 2017, après avoir procédé à des travaux de ré-aménagement de la digue.Quant aux nombreuses autres défaillances pointées dans le livre "Nucléaire, danger immédiat", l'ASN souhaite prendre connaissance du contenu de l'ouvrage, avant de commenter d'éventuels éléments inconnus du grand public à ce jour.