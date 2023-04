Alpinisme. Course aux quatorze 8000 m : la Franco-Suisse Sophie Lavaud a gravi son 13e sommet

La Franco-Suisse Sophie Lavaud a gravi, ce mercredi 26 avril, le Shishapangma (8027 m) situé dans l'Himalaya, au Tibet. Il s'agit du 13e sommet au-dessus de 8 000 m atteint par l'himalayiste, à qui il ne manque plus que le Nanga Parbat pour venir au bout des 14 sommets les plus hauts du monde.

Sophie Lavaud est à un sommet du grand bonheur. Après avoir gravi le Shishapangma, ce mercredi 26 avril, l'himalayiste franco-suisse a désormais atteint 13 des 14 sommets qui culminent à plus de 8 000 mètres d'altitude.

Ce mercredi, Sophie Lavaud, accompagnée de la Norvégienne Kristin Harila, de la Mexicaine Viridiana Alvarez et des leurs sherpas, a atteint le pic du Shishapangma situé au Tibet, à 8 027 mètres d'altitude.

Une performance personnelle pour la Franco-Suisse âgée de 54 ans : en 2012, elle avait déjà atteint le sommet central de cette montagne, sans pour autant parvenir au point culminant situé... 14 mètres plus haut. C'est 11 ans plus tard, et avec 12 autres sommets de plus de 8 000 mètres dans les jambes, qu'elle est revenue sur les cimes de ses débuts.

Deux records

Sophie Lavaud a battu plusieurs records avec cette ascension. Elle est ainsi devenue la première Française, tous genres confondus, à atteindre 13 sommets différents de plus de 8 000 mètres. Et si elle parvient à boucler la boucle, elle deviendrait la deuxième himalayiste la plus capée de Suisse, après Erhald Loretan, qui était parvenu à atteindre les "14 peaks" entre 1982 et 1995.

Sophie Lavaud sur l'Annapurna (8 091 m) en 2019. • © Dawa Sangay Sherpa

Seules trois femmes sont parvenues à réaliser cette prouesse : l'Espagnole Edurne Pasaban (entre 2001 et 2010), l'Autrichienne Gerlinde Kaltenbrunner (1998-2011) et l'Italienne Nives Meroi (1998-2017).

Le Nanga Parbat comme dernière montagne

Désormais, il ne reste plus à Sophie Lavaud que le Nanga Parbat, qui culmine à 8 126 mètres. Le neuvième sommet le plus haut du monde, situé au Pakistan, est connu comme la "montagne tueuse" pour sa dangerosité et son climat extrême.

Son ascension serait l'aboutissement d'un projet de plus de 10 ans pour Sophie Lavaud. Née à Lausanne, en Suisse, cette conférencière a passé une partie de son enfance à Argentières, en Haute-Savoie. Après une première ascension du mont Blanc en 2004, elle s'est passionnée pour l'alpinisme et a débuté sa course aux quatorze 8 000 en 2012 avec le Cho Oyu (8 188 m), au Népal.