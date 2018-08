INSOLITE. C'était quoi ce coeur géant dessiné dans le ciel d'Annecy ?

Une belle surprise pour les habitants d'Annecy et tous les vacanciers encore présent au bord du lac. Ce mardi 28 août 2018 en début d'après-midi, un coeur géant est apparu dans le ciel bleu de la petite Venise des Alpes. A l'origine de cette "déclaration d'amour" version aérienne, un pilote originaire de Lyon spécialisé dans le "skywritting", ou l'écriture dans le ciel.De nombreux twittos ont immortalisé ce moment, dont Magalie qui nous a autorisé à reprendre ses photos.En plus du coeur, le nom "ANNECY" est aussi apparu en lettres géantes au dessus des montagnes.Le coeur géant était visible de toute la région, et notamment des bords du lac. La Compagnie des bâteaux du lac d'Annecy a pris un autre cliché et l'a posté sur sa page Facebook.C'est Walter Dintinger, pilote sportif originaire de Lyon qui est à l'origine de la performance. Avec sa, il effectue des prestations de "skywritting" pour des entreprises et même des particuliers. "Cela a été la première forme de communication aérienne explique le pilote". Déjà dans les années 20, Citroën l'avait utilisée au dessus de la Tour Eiffel.Pour "écrire" dans le ciel, Walter Dintinger vole à une altitude de 3000 mètres à bord de son petit avion d'entraînement militaire, le Marchetti SF 260. Il trace ensuite les lettres ou les signes grâce à une vapeur à base de paraffine alimentaire.Si Walter travaille dans la France entière, et même à l'étranger (USA, Mexique), il apprécie de voler dans notre région. Hier, il n'avait aucune commande particulière. "C'était juste pour le plaisir" précise-t-il... Et pour le plaisir de tous les Annéciens !Pour mieux connaître le travail de Walter Dintinger, vous pouvez vous rendre