Haute-Savoie : prise d’otages au centre des impôts de Sallanches

Une prise d'otages a eu lieu, ce lundi 24 septembre 2018, aux alentours de 9h30, au centre des finances publiques à Sallanches, en Haute-Savoie. Une vingtaine de pompiers et une trentaine de gendarmes étaient sur les lieux.



Un homme de 35 ans est entré, armé d'une arme de poing et d'un couteau, dans le bâtiment menaçant l'ensemble des personnes et prenant en otage une cliente et le receveur.



Une quarantaine de personnes est alors évacuée d'urgence et prise en charge par les gendarmes sur place.



Sorti de l'immeuble avec l'otage, les gendarmes ont pu établir un dialogue avec l'individu. Ce dernier jette son arme au sol et est placé en hospitalisation.



Connu des services de police, le trentenaire est dans une situation précaire. Selon les gendarmes, l'individu ne voulait pas d'argent.



Aucun blessé n'est à déplorer et une enquête est ouverte.