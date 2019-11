Montagne. Risques d'avalanches, appel à la prudence en Haute-Savoie ce week-end avec le retour du soleil

#Weekend 🌧️ la dépression tirant l'air froid sur la France apportera des pluies importantes et des chutes de #neige ❄️ sur les montagnes (à partir de 1600 m et 1200 m dimanche). 🏔️ De fortes pluies sont encore attendues en PACA mais pas comparables à celles du weekend dernier. pic.twitter.com/yKasPnMuBt — La Chaîne Météo (@lachainemeteo) November 28, 2019

D'importantes chutes de neige ont lieu en altitude depuis mercredi. Demain il fera 🌞. Pierre Lambert, @Prefet74 appelle les pratiquants de la montagne, skieurs et randonneurs à ski ou en raquettes à la plus grande vigilance. Sachez renoncer. Soyez responsables. pic.twitter.com/0Nria9chmS — Préfet de la Haute-Savoie (@Prefet74) November 29, 2019

Après plusieurs jours de mauvais temps et de grosses chutes de neige, le beau temps doit revenir ce week-end en montagne. Les skieurs devraient être nombreux à vouloir en profiter mais ils devront être prudents. Les départements de l'Isère, de la Savoie et de la Haute-Savoie sont en vigilance jaune pour les avalanches.Des quantités de neige "conséquentes" sont tombées en altitude, au dessus de 1800 à 2000 mètres, explique la préfecture de Haute-Savoie qui lance un appel à la prudence ce vendredi 29 novembre. A cause de toute cette neige, tombée depuis mercredi, le manteau neigeux est "très instable" et des "des ruptures de plaques par des skieurs dans toutes les orientations de pentes sont possibles, la neige étant tombée dans des conditions ventées, notamment à partir de 2200m/2300m" détaillent les services préfectoraux.Au delà de la Haute-Savoie, les conditions seront délicates sur l'ensemble des Alpes. La vigilance "jaune avalanche " est ainsi activée également sur les départements de la Savoie et de l'Isère. Sur twitter, le préfet de Haute-Savoie, Pierre Lambert, lance un appel à la prudence : "ne prenez pas de risques avec votre sécurité et celle des secouristes. Sachez renoncer. Soyez responsable" écrit-il.Ces derniers jours, les premières avalanches se sont déclenchées dans les Alpes. Samedi 23 novembre, quatre skieurs ont été emportés par une coulée de neige sur le domaine skiable de Valfréjus. Personne n' a finalement été blessé, des "miraculés" estimait un secouriste de la CRS Alpes.Avant de partir en montagne, en ski ou pour une randonnée en raquettes, la "plus grande vigilance" est donc recommandée. La préfecture conseille aux pratiquants "de se renseigner auprès des professionnels de la montagne et d’être équipé, comme toujours, du matériel indispensable (pelle, sonde, détecteur de victimes d'avalanches)".