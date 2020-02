Une panne géante prive 6500 clients Orange d'internet et de téléphone portable en Haute-Savoie

Les fortes pluies de ce week-end ont fait monter le niveau des rivières et parfois les cours d'eau ont débordé. En Haute-Savoie, un local technique d'Orange a été inondé, résultat environ 6500 clients sont privés de téléphone portable et d'internet.La panne observée depuis ce matin en Haute-Savoie concerne la vallée des Aravis, entre Thônes et La Clusaz. Selon le service presse d'Orange, l'incident serait dû à l'inondation d'un local technique sur la commune d'Alex. C'est la rivière Le Fier qui aurait débordé à cet endroit.Des techniciens ont été dépêchés sur place mais la panne pourrait se prolonger durant plusieurs heures indiquait le service communication de l'opérateur, ce lundi en début d'après-midi.