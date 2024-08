Coupures d'électricité, trains à l'arrêt, caves inondées : le point sur les dégâts après une nuit d'orages dans les Alpes

🟠#VigilanceOrange #PluieInondation pour les Hautes-Pyrénées, Pyrénées-Atlantiques, Ariège, Haute-Garonne et Gers. On attend 50 à 80 mm et très ponctuellement 100 mm.#Canicule Poursuite de l'épisode caniculaire sur Alpes-Maritimes et la Corse.



⚠️ https://t.co/w5OGXbEEhP https://t.co/aUU0tY1elD