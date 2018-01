Disparition de Maëlys : Un avis de recherche en 4 mètres sur 3 s'affiche partout en France

© Franck Ceroni

Dès la disparition de la fillette, ce collectif avait engagé et multiplié de vastes recherches "citoyennes" dans toute la zone, autour de Pont-de-Bonvoisin.Des affichettes avaient été imprimées et distribuées dans toute la région.Cette fois, c'est en format géant que le portrait de Maelys s'affiche dans plusieurs villes de France. Le collectif a convaincu des imprimeurs et des publicitaires.Plus d'une centaine de panneaux mis à disposition gratuitement. FG Publicité à la Ravoire a offert des panneaux de 12 mètres à Chambéry, Albertville, Rumilly, Aix-les-Bains, Pont-de-Beauvoisin, Bourgoin-Jallieu, Annemasse et Mâcon.JC Decaux a donné son accord pour libérer gratuitement 100 panneaux en Isère, en Savoie et dans le Rhône, 100 en région parisienne.Voilà plus de quatre mois que les recherches pour retrouver la petite fille sont restées vaines. Nordhal Lelandais, principal suspect dans cette affaire , est toujours incarcéré à la prison de Saint-Quentin Fallavier. Il clame toujours son innocence.