Un gilet jaune arrêté à Grenoble en possession de substances explosives jugé ce vendredi après-midi

La garde à vue de l'homme arrêté à Grenoble en possession de substances explosives a pris fin ce vendredi 15 février 2019. Présenté comme appartenant à la mouvance des gilets jaunes, l'individu devait être jugé en comparution immédiate dans l'après-midi.L'homme a été interpellé ce mercredi 13 février à son domicile de Grenoble. De source proche de l'enquête, il serait âgé de 26 ans et aurait déjà été interpellé lors d'une manifestation de gilets jaunes en possession de pétards et de feux d'artifice. Il en avait alors été quitte pour un simple rappel à la loi.Selon nos confrères du Dauphiné Libéré, qui ont révélé l'information, il a été interpellé alors qu'il "venait de se faire livrer une quantité importante de précurseur d’explosif, produit permettant, en complément d’autres éléments très facilement accessibles, de constituer une bombe artisanale potentiellement puissante".L'individu doit être jugé ce vendredi après-midi en comparution immédiate pour "fabrication non autorisée d'engin explosif ou incendiaire ou de produit explosif".