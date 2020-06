VIDEO. Grenoble : une fusillade éclate sur la place Saint-Bruno en plein après-midi

durée de la vidéo: 00 min 21 Fusillade quartier Saint-Bruno à Grenoble.

Des policiers sur place dans le quartier Saint-Bruno après la fusillade. • © Dominique Semet - FTV

"Ça ternit l'image du quartier"

A Grenoble, une fusillade a éclaté sur la place Saint-Bruno aux alentours de 16 h 20. Elle a débuté à l'angle de la rue Gérin et s'est terminée en face du bar Le Saint Rémo. La police a été alertée par plusieurs appels signalant des coups de feu. Les individus ont fait usage de plusieurs armes à savoir fusil de chasse et arme de poing.Pour l'heure, la police ne fait état d'aucun blessé. En revanche, deux impacts de balle ont été remarqués sur la vitrine du bar le Saint Rémo ainsi que des trous dans le plafond. La vitrine d'une laverie automatique a également été impactée par les balles et plusieurs étuis ont été retrouvés au sol dans la rue Gérin.Quatre ou cinq individus sont en fuite à bord d'un véhicule. Une quarantaine de policiers sont actuellement sur place.Le responsable d'un commerce voisin, qui est installé sur la place Saint-Bruno depuis 1985, a entendu des bruits et a d’abord cru à des pétards : "Quand on a vu que c’était plus fort on s’est inquiété mais pas plus que ça". Il regrette que son quartier soit résumé à ce genre d’événements qui, selon lui, ne sont pas du tout représentatifs. "C’est un quartier pénard, assure-t-il. C’est un village, il y a un marché tous les matins, etc.". Pour prouver ses dires, le commerçant entrouvre la porte de sa boutique et nous fait entendre la fanfare qui joue sur la place quelques heures après la fusillade.