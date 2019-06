Grenoble : un automobiliste percute une nounou et deux enfants de 2 et 5 ans, leur état préoccupant

Violent accident dans le centre-ville de Grenoble, ce vendredi 14 juin. Un automobiliste a percuté une nourrice qui sortait de l'école avec deux jeunes enfants, à l'angle de la rue Sergent-Marceau autour de 16h30. Les trois victimes traversaient la rue à hauteur d'un passage piétons quand le choc a eu lieu.



Les deux enfants, âgés de 2 et 5 ans, se trouvent dans un état grave suite au choc. La nourrice, elle, est légèrement blessée. Les sapeurs-pompiers ont rapidement été dépêchés sur les lieux de l'accident. Mais entre-temps, l'automobiliste en cause, voyant que l'un des enfants était grièvement blessé, l'a pris dans son véhicule pour l'emmener à l'hôpital.



Le suspect est rapidement intercepté par la police municipale, rue Turenne. Deux ambulances sont ensuite dépêchées sur place pour secourir les deux enfants, transportés vers le CHU Grenoble-Alpes autour de 17 heures. L'homme au volant de la voiture s'est mis à la disposition des enquêteurs. L'intervention est toujours en cours.



>> Plus d'informations à venir...