Handicap : En Isère, il les emmène à la montagne pour leur redonner le sourire

Intervenants : Robin Lamothe, fondateur de Handi-garde ; Silvia. Reportage Jérôme Ducrot ; Loïc Blache ; Gilles Neyret

Le sourire n'a pas mis longtemps à apparaître sur le visage de Silvia, 25 ans. / © France3 Alpes/L.B.

"Je veux apporter du sourire, du bonheur et leur faire prendre l'air." Cela fait plusieurs années qu'il intervient dans le domaine du handicap. Robin Lamothe, un Grenoblois de 31 ans, vient de créer son entreprise : Handi-garde . Objectif : prendre en charge des personnes à mobilité réduite et des personnes autistes etCe jour-là, c'est avec Silvia, 25 ans, que Robin va passer plusieurs heures à Chamrousse (Isère). Etne met pas longtemps à apparaître sur le visage de la jeune femme.. J'étais très sportive avant et il m'aide beaucoup à récupérer musculairement", explique Silvia, qui envisage de sortir un livre autiobiographique prochainement. "J'emmène aussi un adulte autiste trois fois par semaine faire du sport", poursuit Robin Lamothe. "Il a fait beaucoup de progrès au niveau de la mobilité."Depuis novembre, une quinzaine de personnes (adolescents et adultes) font appel aux services de ce passionné de trail. Desqu'il facture 16€ de l'heure.En se lançant dans ce projet, le jeune homme ne pensait pas rencontrer un tel engouement. "On a même des demandes de parents de toute la France pour savoir si ce service existe ailleurs", s'enthousiasme le jeune Grenoblois. ", notamment parce que les clubs de sport ne sont pas adaptés pour les personnes en situation de handicap."Alors, à la rentrée, son frère devrait le rejoindre pour l'épauler. Il ne leur restera plus qu'à trouver des financements pour pouvoir s'équiper avec du matériel adapté.