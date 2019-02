Isère : un parapentiste chute sur une ligne à 20 000 volts, s'en sort indemne mais provoque un incendie

Fumée blanche à flanc de coteau au pied de la dent de Crolles / © C.Villatte

Ce vendredi, 15 février 2019, en début d'après-midi, une fumée blanche se propageait à flanc de coteau au pied de la dent de Crolles. Un incendie qui est parti de trois foyers bien distincts.A 18h les secours étaient toujours en cours d'intervention.Les pompiers sont face à un incendie de longue durée : un front de flamme de 600 metres sur 400 metres de denivelés...Le feu s'est déclaré à la suite de la chute d'un parapentiste. Celui-ci est tombé sur une ligne éléctrique à 20 000 volts. Sa voile s'est accrochée à la ligne et a pris feu. Miraculeusement le parapentiste a réussi à sauter et est sain et sauf.Selon les secours, l'air ambiant de la forêt est assez humide, mais impossible pour le moment d'expliquer la couleur blanche de la fumée.Toujours selon les secours, le parapentiste n'est pas blessé.EDF a coupé le courant de la ligne. A 18h plus de 60 foyers étaient privés d'électricité dans la commune de Saint Pancrasse.Les pompiers de l'Isère ont reçu de très nombreux appels de témoins inquiets de la propagation de l'incendie. Ils tiennent à signaler que le feu ne progresse vers aucune habitation. Impossible pour eux d'engager des moyens la nuit prochaine mais des équipes seront à pied d'oeuvre dès la levée du jour pour éteindre les flammes.