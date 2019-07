VIDEO. Isère : un wingsuiter rate son atterrissage et finit empêtré dans des câbles électriques au Touvet

Isère : un wingsuiter rate son atterrissage et percute un poteau électrique

Un wingsuiter s'est retrouvé dans une position bien embarrassante, mercredi 3 juillet, après avoir raté son atterrissage. Le wingsuit, qui consiste à sauter dans le vide avec une combinaison en forme d'aile avant d'ouvrir un parachute, attire de nombreux pratiquants en Isère et particulièrement à la Dent de Crolles, d'où cet homme avait sauté.S'élançant depuis ce massif isérois qui s'élève à plus de 2 000 mètres d'altitude, il a tenté de raser le relief sous la Dent de Crolles, mais tout ne s'est pas passé comme prévu... Le wingsuiter a ouvert sa voile alors qu'il se trouvait à environ 70 mètres du sol et a donc rencontré quelques difficultés à l'atterrissage.Heureusement, plus de peur que de mal. Il a terminé sa course en emmêlant sa voile dans des câbles électriques. Il n'a pas été blessé suite à cet accident et a réussi à se dégager seul en se hissant sur le poteau attenant, au pied du funiculaire de Saint-Hilaire-du-Touvet.Le wingsuit n'en reste pas moins une pratique dangereuse qui a encore coûté la vie à un homme, début juin. Il s'était également élancé de la Dent de Crolles un jour où les conditions n'étaient pas favorables et avait disparu dans la masse nuageuse . Le corps de ce ressortissant canadien de 41 ans avait été retrouvé quelques jours plus tard.