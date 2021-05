Loire : le policier agressé à Rive-de-Gier témoigne depuis son lit d'hôpital

Le visage tuméfié et une impréssionnante cicatrice lui partageant le crane en deux, Jean Paul, le policier de 51 ans agressé à Rive-de-Gier témoigne depuis son lit d'hôpital en soins intensifs. A visage découvert, il a enregistré et posté une courte vidéo dans laquelle il remercie ceux qui le soutiennent et l'équipe soignante "formidable" qui l'a pris en charge mais en appelle également aux dirigeants : "Il y en a vraiment marre, la peur doit vraiment changer de camps, ça fait des années qu'elle aurait dû changer de camps et si rien n'est fait ... ça ne s'arrêtera jamais".

Le policier était en intervention "banale" dans la nuit de jeudi à vendredi 14 mai pour tapage nocturne quand il a reçu un projectile en plein visage. Après un pronostic vital engagé et quelques jours de coma, son état s'améliore et selon ses propos, il devrait "s'en sortir trop de sequelles".

La vidéo du policier

Jean-Paul est le policier qui a été grièvement blessé la semaine dernière dans la Loire. Il a décidé de témoigner sur son lit d’hôpital et remercier les policiers et citoyens présents lors de la manif à Paris ce mercredi. Énorme soutien et respect à lui. #JaimeMaPolice pic.twitter.com/608CxHqtvV — Soutien Aux Forces de l’Ordre (@Forcesdelordre) May 19, 2021