PHOTOS. Arbres arrachés, rafales de vent, grêle : les images du violent orage qui s'est abattu sur une partie de l'Auvergne

En vigilance orange aux orages, une partie de l'Auvergne attendait le déluge. Rapide mais intense, le phénomène météo a laissé quelques traces, ce samedi 20 juillet, sans faire de dégâts majeurs.

L'Allier, le Puy-de-Dôme et la Haute-loire attendaient fébrilement les orages de ce samedi 20 juillet, dans l'après-midi. Les trois départements étaient placés en vigilance orange selon Météo France. Plus inquiétant, l'observatoire français des tornades et orages violents teintait de rouge ces trois départements.

Les #orages se multiplient et s'intensifient en ce moment entre Corrèze, Puy-de-Dôme et Haute-Loire, dans une zone de convergence des vents. Avis d'orages forts en cours sur cette zone, avec risque de #grêle et fortes rafales de vent. Suivi en direct : https://t.co/6GNoAjSNvt pic.twitter.com/hB8CfkrUJe — Keraunos (@KeraunosObs) July 20, 2024

Chute d'arbres

Au plus fort de l'épisode orageux, qui a duré quelques minutes à Clermont-Ferrand, les orages ont été accompagnés de fortes rafales de vent, avec une pointe à 90 km/h. Un riveriain témoigne : "Ça a été hyper rapide, deux, trois minutes maximum. Je n'ai jamais vu un vent comme celui-ci. On a cru que tous les arbres allaient être arrachés".

Vidéo du violent #orage ⚡️ qui balaie #ClermontFerrand. Une rafale a atteint 90 km/h. La température en a profité pour chuter de 34 à 20°C en quelques minutes ! https://t.co/jUA7JIZm8v — La Chaîne Météo (@lachainemeteo) July 20, 2024

Ces fortes rafales de vent ont été si intenses qu'elles ont fait chuté quelques arbres. Comme le montre ces images partagées par un intertaute sur X :

⚡️Nombreux dégâts liés au passage du violent #orage qui s'est abattu sur #ClermontFerrand cet après-midi. Des chiffres : rafale à 90 km/h, 10 mm d'eau en 10 minutes et chute de 34 à 20°C de la température ! https://t.co/RpQDu16HIa — La Chaîne Météo (@lachainemeteo) July 20, 2024

Ou encore ces photos prises dans les rues de Clermont-Ferrand :

Suite aux fortes rafales de vent, un arbre a été arraché dans une rue près de Clermont-Ferrand • © Cyrille Genet / FTV

Arbre arraché par un violent orage à Clermont-Ferrand. • © Cyrille Genet / FTV

Arbre couché suite aux fortes rafales de vent à Clermont-Ferrand. • © Cyrille Genet / FTV

Cette vidéo montre également l'intensité des pluies diluviennes :

⛈️ L'orage qui vient de frapper Clermont-Ferrand a produit des pluies intenses et des rafales atteignant 90 km/h. 💨 (© Jean-Louis Rosato) pic.twitter.com/j7yhSbAG3e — Météo Express (@MeteoExpress) July 20, 2024

Dans l'Allier, cet épisode orageux a nécessité une trentaine d'interventions des pompiers. Selon Enedis, ce sont 3 700 foyers qui sont privés d'électricité dans le département de l'Allier et du Puy-de-Dôme suite aux orages. Une estimation fait à partir de leur décompte communiqué à 18h30 et qui pourrait évoluer en fin de journée. Météo France prévoit une accalmie dans la soirée de ce samedi 20 juillet.