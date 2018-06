VIDEO. Clermont-Ferrand : sous l’œil des caméras, la technique étonnante de voleurs organisés

VIDEO. Clermont-Ferrand : ils lui volent son vélo pour faire diversion et cambriolent sa boutique

François Tribout a posté cette vidéo sur les réseaux sociaux le mercredi 30 mai

Une stratégie bien huilée

« Ras-le-bol ! Je me fais encore voler un vélo ! » s’indigne François Tribout sur les réseaux sociaux. Mercredi 30 mai, deux voleurs ont dérobé le vélo électrique de ce directeur d’agence d’informatique à Clermont-Ferrand. Une caméra de vidéosurveillance, installée dans le bureau, a filmé toute la scène.Il est 17h cet après-midi-là et François Tribout travaille encore à son bureau. Son vélo est attaché à seulement un mètre de l’agence dont la porte est restée ouverte.« J’entendais des pas, de l’animation dans la rue, raconte la victime. Mais rien de bien exceptionnel car la place de l’Etoile où je suis installé est animée. Mais d’un coup, je n’ai plus rien entendu, c’est là que j’ai levé la tête et que j’ai vu que mon vélo avait disparu ». Dans la vidéo ci-dessus, François se rend effectivement compte du vol quelques secondes après le départ du voleur. « Je suis sortie et je l’ai vu pédaler tranquillement dans la rue en face. J’ai commencé à courir mais il m’a entendu et il a accéléré. Je n’ai pas réussi à le rattraper ».Pendant que le chef d’entreprise fait le tour du quartier pour retrouver son vélo, deux autres malfaiteurs profitent de son absence pour pénétrer dans l’agence. Il leur suffit de dix secondes pour trouver le smartphone de François et repartir tranquillement. Le technicien, présent dans l’arrière-boutique, ne se rend compte de rien. « En rentrant, je cherche mon téléphone pour appeler mon fils mais impossible de mettre la main dessus, explique le gérant. Pour rigoler, mon technicien me dit qu’il a peut-être été volé lui aussi ».La blague lui met la puce à l’oreille. François décide de regarder la vidéo de sa caméra de surveillance, et constate avec stupeur que les voleurs avaient une stratégie bien rôdée. Au total, quatre personnes apparaissent dans la vidéo. Deux hommes s’occupent de dérober le vélo pour faire diversion, tandis que deux autres jeunes pénètrent dans l’agence dès que la voie est libre. « C’est la quatrième fois en trois ans que je me fais voler mon vélo à Clermont-Ferrand, s’indigne François Tribout. Il y a deux ans, j’avais déjà couru après un voleur qui avait dérobé mon vélo au même endroit ».Depuis, il a déposé plainte et remis la vidéo aux enquêteurs. Mais il a peu d'espoir de retrouver un jour son deux-roues électrique. « L’ironie du sort, c’est que mon agence est située en face du palais de justice. Mais ça n’a pas l’air de dissuader… » souffle l’informaticien.