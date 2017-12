Des nouvelles depuis la Chine du couple lyonnais Marine & Hu Jiamin : “ils vont bien et sont libres”

Le premier message date de ce vendredi 22 décembre, et a été posté sur la page Facebook de Mael, le frère de Marine Brossard. Un message adressé aux "journalistes qui essayent de me joindre, moi et notre famille". En deux lignes, Mael Brossard fait le point : "Ma soeur n'a jamais été arrêtée par la police chinoise, et son mari a été libéré hier. Ils sont tous les deux libres, et OK".



Autres messages qui confirment ces nouvelles rassurantes concernant le couple : ceux postés sur son compte Twitter, par Gregory Lee, enseignant et professeur des universités auprès de la faculté de lettres de l'Université Jean Moulin Lyon 3 :





Nouvelles de ma doctorante, Marine Brossard: les autorités françaises semblent avoir été en contact avec elle et elle aurait confirmé qu’elle et son mari iraient bien. — Gregory Lee 利大英 (@GBLee) 22 décembre 2017

Gregory Lee, dont Marine Brossard est une étudiante en doctorat, indique dans un premier temps que le couple "irait bien" et que "les autorités françaises semblent avoir été en contact avec Marine".

Une heure plus tard, dans un second message, le professeur indique avoir eu "un contact direct" avec la jeune Française, mariée à l'artiste Hu Jiamin, et dont certains avaient évoqué l'arrestation, le 15 décembre dernier en Chine, après qu'ils aient réussi à exposer, momentanément, une fresque montrant une chaise vide devant des barreaux à Shenzhen (au sud de la Chine).

"Ils sont ensemble, ils vont bien".





Marine Brossard has contacted me. She is with her husband and they are fine. — Gregory Lee 利大英 (@GBLee) 22 décembre 2017



D'autres messages suivront pour réaffirmer que Marine Brossard et Hu Jiamin "sont libres et vont bien. Nous pouvons nous réjouir, nous sommes soulagés. Le temps des explications viendra plus tard, après qu'ils soient rentrés à la maison."





My last word on this matter (I hope). Marine Brossard and her husband are free and safe in China. We can rejoice and feel relieved. The time for analysis and explanations will come later, after they return home. — Gregory Lee 利大英 (@GBLee) 23 décembre 2017



Sans nouvelle d'Hu Jiamin, peintre d'origine chinoise, et de Marine, son épouse française pendant près d'une semaine, des voisins et proches du couple installé dans le 9ème arrondissement de Lyon, avaient fait part de leur inquiétude. Surtout après que le couple ait exposé, en Chine, une oeuvre en hommage au Prix Nobel de la paix et dissident, Liu Xiaobo, décédé en détention en juillet dernier.