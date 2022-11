Témoignage. "On suit les gens de la naissance à la mort", les médecins généralistes, en grève ce 17 novembre

Le syndicat MG France qui représente les médecins généralistes appelle à la grève ce jeudi 17 novembre 2022. Dans l'agglomération lyonnaise et dans la région, des cabinets devraient être fermés ce jour. Une manifestation des médecins généralistes et des étudiants en médecine est également prévue à partir de 14h. Elle doit partir de Bellecour et rejoindre la préfecture.

"On suit les gens de la naissance à la mort. Le médecin traitant est au coeur de la santé, il fait de la prévention, du dépistage de cancer. On travaille aussi sur le suivi des patients atteints de pathologies chroniques comme le diabète ou l'hypertension. Pour cela les gens ne vont pas chez leur spécialiste tous les jours, ils viennent chez nous et on n'accepte pas d'être payé 25 euros pour des consultations aussi lourdes et complexes", explique le docteur Guilaine Ferré. Installée à Givors dans la Métropole de Lyon, ce médecin est également présidente du syndicat MG France 69.

Ils sont au coeur du système de santé et pourtant ces professionnels, véritables piliers, se sentent aujourd'hui largement ignorés, voire carrément méprisés. Les médecins généralistes et médecins traitants sont à bout et très en colère. Mais leurs revendications ne portent pas uniquement sur des questions de hausse du tarif des consultations. Elles sont bien plus larges et trahissent plusieurs décennies d'un malaise devenu chronique. Le syndicat MG France a donc appelé les généralistes à se mobiliser, à fermer les cabinets jeudi 17 novembre et à descendre dans la rue pour défendre le cœur de métier du médecin.

"On veut travailler de manière plus satisfaisante et plus efficace"

Les généralistes réclament surtout davantage de moyens pour pouvoir se consacrer pleinement à leurs patients. "On demande à travailler de manière plus satisfaisante et plus efficace". Et les réclamations ne portent pas uniquement des revalorisations du montant des consultations. "Pour pouvoir continuer à offrir une qualité de soins, il faut des moyens pour travailler en équipe, des moyens pour s'entourer et libérer du temps pour voir les patients," explique le docteur Guilaine Ferré, médecin généraliste traitant. "Il faut du temps humain pour agir efficacement", indique MG France dans son communiqué. "Le médecin généraliste est formé à reconnaitre les pathologies et coordonner les soins de situations souvent complexes", est-il précisé.

L'exercice isolé de la médecine décourage de plus en plus de praticiens, souvent englués dans des tâches administratives, des "tâches qui ne sont pas de la médecine". "Il faut un choc d'attractivité pour la médecine générale", résume le Docteur Ferré. Des moyens et des investissements pour préserver cette spécialité, structurante pour le système de santé.

Quand je me suis installée, il y avait 16 médecins pour 20 000 personnes. On est 8 médecins actuellement sur Givors. L'an prochain, deux partent à la retraite ... Dc Guilaine Ferré Médecine généraliste, présidente syndicat MG France 69

Les généralistes réclament aussi des locaux adaptés. "En ville, il y a un problème d'accès aux locaux, les loyers sont très chers. Il n'y a souvent pas de place pour un assistant, un interne ou une secrétaire..." La solution selon elle : la maison médicale pluriprofessionnelle. Des équipements qui sont devenus "des aspirateurs à remplaçants", souligne au passage le Docteur Ferré.

Car les conditions de travail rebutent de nombreux futurs médecins généralistes. La spécialité pourrait en pâtir. C'est bien ce que craint ce praticien. A terme ce sont les patients qui en paieront le prix. Les conséquences d'une pénurie de médecins traitants se font déjà sentir, et pas uniquement dans les zones rurales. La présidente de MG France 69 tire la sonnette d'alarme. Les déserts médicaux existent aussi en ville. D'autant que de plus en plus de jeunes praticiens sont attirés par le salariat.

30 fois par jour on refuse des patients qui cherchent un médecin traitant. Dans mon cabinet médical, il y a deux ans d'attente ! Docteur Guilaine Ferré Médecin généraliste traitant (Givors), présidente MG France 69

Et fatalement, les revendications portent aussi sur la revalorisation des consultations : "nous réclamons une revalorisation en fonction de la complexité des consultations", explique la présidente de MG France 69. Une consultation s'élève actuellement à 25 euros. La demande : une revalorisation qui irait jusqu'à 60 euros. Sans oublier aussi sur une hausse du forfait médecin traitant, actuellement à 5 euros. Objectif : 50 euros par patient et le double pour des cas plus complexes, plus lourds.

Des avancées existent pourtant, le docteur Ferré en convient mais elles sont encore bien insuffisantes. "On a obtenu à grand peine une revalorisation de certaines visites à domicile. Jusque-là, elles étaient payées 35 euros, dont 10 euros pour le déplacement. Or ce sont des visites qui prennent une heure, ", souligne le médecin traitant.

Et les étudiants en médecine...

Les médecins généralistes ne seront pas seuls à se mobiliser ce jeudi. Les syndicats étudiants ont décidé aussi d’une nouvelle journée d’action. Les étudiants en médecine sont mobilisés depuis le mois d’octobre pour dénoncer l’application d’une 4e année supplémentaire obligatoire d’internat. Ils sont aussi soutenus par MG France. Le syndicat dénonce notamment une utilisation des étudiants pour "combler les déserts médicaux".