VIH et hépatites : l’inquiétude des patients appelés à se faire dépister après des soins dentaires à Lyon

Après un défaut de stérilisation de matériels, les Hospices civils de Lyon incitent 5000 patients ayant reçu des soins dentaires entre mai et décembre 2022 à se faire dépister. Pour l’heure aucune contamination au VIH et à l’hépatite B n’a été détectée au centre de dépistage de l'hôpital Edouard Herriot.

5000 patients ont reçu le même courrier de la part des Hospices civils de Lyon (HCL) à la mi-mai. Tous sont incités à se faire dépister du VIH, l’hépatite B et C.

Le point commun de ces patients ? Ils ont reçu des soins dentaires aux HCL entre mai et décembre 2022 par des étudiants en dentaire. Depuis, l’établissement craint un risque infectieux à la suite d’un défaut de stérilisation de matériels utilisés pour les soins.

Entre inquiétude et surprise

Devant l'hôpital Edouard Herriot où se déroule ce dépistage gratuit, certains patients s’étonnent d’avoir été informés si longtemps après avoir reçu les soins en question. “Je ne comprends pas pourquoi c’est maintenant que je le reçois et pas quelques mois après. Je ne sais pas quel défaut ils ont trouvé, mais c’est assez bizarre”, se questionne l’un d’entre eux opéré il y a presque un an.

Une patiente rencontrée a suivi des soins pendant un an à raison d’une fois tous les mois dans le centre dentaire situé dans le 7e arrondissement de Lyon. Ce mardi 30 mai 2023, après s’être fait dépister, l'inquiétude persiste : “ils nous rassurent en nous disant que pour l'instant, ils n’ont pas de cas avéré. Enfin bon, il y a bien eu une suspicion de quelque chose à la base. C'est bien parti de quelque chose.”

Pour d’autres, ce dépistage est une procédure rassurante. “Je me suis rendue compte que c’était plus un principe de précaution qu’une alerte très importante. En même temps, je me suis sentie en sécurité, car ils ont osé faire ce dépistage plutôt que de ne rien dire et de ne rien faire et qu’on ne s’en rende pas compte”.

À l’origine de ces potentielles contaminations ? Un défaut de stérilisation d'appareil servant aux soins dentaires. Les HCL précisent que les embouts des instruments étaient bien stérilisés, mais que la partie "portant l'instrument était uniquement désinfectée". L’incident aurait été constaté en décembre dernier.

Un risque minime

"Le risque d'exposition dans ce type de situation est de 1/420 millions pour le VIH et de 1/516 000 pour l'hépatite B", indique un rapport de Santé Publique France réalisé en 2019. De quoi, peut-être, rassurer les 10000 à 15000 patients accueillis chaque année dans le centre dentaire en question.

Le service communication des HCL ajoute qu'un centre d'appel dédié a été ouvert "afin de répondre individuellement à toutes les questions que les patients pourraient se poser".