VIH et hépatite B : suite à des soins dentaires à Lyon, des milliers de patients invités à se faire dépister

Les HCL (Hospices Civils de Lyon) ont écrit à 5000 patients afin qu'ils viennent se faire dépister gratuitement du VIH et de l'hépatite B. Suite à des soins dentaires, ils auraient pu être exposés à un risque infectieux.

Les Hospices Civils de Lyon indiquent avoir envoyé à 5000 patients un courrier qui leur propose une prise en charge gratuite de tests de dépistages du VIH et de l'hépatite B, comfirmant une information du Progrès. Un problème de stérilisation d'appareil servant aux soins dentaires serait à l'origine d'un "risque potentiel de contamination des patients". Les HCL précisent que les embouts des instruments étaient bien stérilisés. Mais, que la partie "portant l'instrument était uniquement désinfectée".

Un constat inquiétant, mais pas alarmant.

Dans un rapport réalisé en 2019 déjà, Santé Publique France avait lancé une étude suite à des manquements dans certains cabinets dentaires, des manquements liés au non respect des recommandations de stérilisation des instruments. Les PIR (pour porte-instruments rotatifs) ne sont visiblement pas tous nettoyés comme il le faudrait. Pourtant, l'étude se voulait rassurante : "le risque d'expostion dans ce type de situation est de 1/420 millions pour le VIH et de 1/516 000 pour l'hépatite B".

Le groupe de travail avait alors recommandé "le strict respect des précautions standard et des bonnes pratiques de stérilisation en odontostomatologie ainsi que le renforcement de la formation à l'hygiène des professionnels de la chirurgie dentaire".

Au nom du principe de précaution, nous avons mené une vaste campagne de dépistage, mais les risques sont faibles Une responsable du service communication des HCL

Ces personnes ont été soignées entre mai et décembre 2022, mais l'information n'est parvenue que maintenant. Le centre de soin dentaire est situé dans le 7e arrondissement de Lyon. Il accueille les patients pour des urgences dentaires et propose des soins. Il accueille chaque année entre 10 000 et 15 000 personnes.

Le service forme également à la profession de chirurgien-dentiste environ une centaine d’étudiants par an, de la quatrième à la sixième année des études odontologiques

L'ARS (Agence Régionale de Santé), confirme avoir été informée. "Le problème a été identifié, c'est un événement indésirable, un plan d'action a été mis en place" selon l'agence qui s'assure de la bonne mise en œuvre de ce plan.

Le service communication des HCL ajoute qu'un centre d'appel dédié a été ouvert "afin de répondre individuellement à toutes les questions que les patients pourraient se poser".

Les dépistages ont commencé recemment et il est trop tôt pour faire un retour sur les réslutats. Mais les HCL indiquent "qu'à ce jour, aucun patient n'a eu de dépistage positif".