VIDEO. Colette, 92 ans, ne veut pas qu'on lui enlève ses grenouilles, jugées trop bruyantes par ses voisins

A Frontenex, en Savoie, une nonagénaire va voir la petite mare de son jardin vider de ses occupants. Les coassements de trois grenouilles perturbent la tranquillité de ses voisins, qui ont fait appel à la gendarmerie.

"Elles font un petit peu de bruit, mais moi, je ne les entends pas. Il paraît que je commence à être sourde d'après certains voisins", raconte Colette Ferry, en riant. A 92 ans, cette habitante de Frontenex, en Savoie, se dit qu'il vaut mieux en rire. Depuis deux ans, la petite mare au bout de son jardin cristallise les tensions dans le voisinage.

Trois grenouilles y ont élu domicile et elles font beaucoup parler d'elles. Car en période de reproduction, autrement dit maintenant, d'avril à août, les batraciens se lancent dans leur parade amoureuse. Elles coassent, "de jour comme de nuit", d'après les riverains.

En avril 2021, les occupants de trois maisons voisines ont ainsi adressé un courrier à Colette Ferry avec copie à la mairie, pour demander à la nonagénaire de faire quelque chose concernant "les nuisances apportées par la présence de grenouilles dans le bassin du jardin de votre propriété".

"Leur croassement est difficilement supportable à certaines heures du jour et de la nuit, car le bruit est fort et constant. Avec le retour des beaux jours, et comme cela se produit depuis quelques années, nous n'allons pas pouvoir profiter sereinement de nos espaces extérieurs et laisser nos fenêtres ouvertes pendant la nuit", expliquaient ainsi les voisins.

Ces derniers lui proposaient également de l'aide pour déplacer les batraciens "dans un espace aquatique naturel qui leur conviendrait".

Le petit bassin dans le jardin de Colette où trois grenouilles ont élu domicile • © France 3 Alpes / F. Pasquette

"Beaucoup de bruit...pour pas grand chose"

Mais Colette Ferry n'a pas l'intention de chasser les grenouilles de son petit bassin. "Pourquoi les enlever ? Elles reviendront après... donc ce n'est pas la peine de se bagarrer. Elles sont venues toutes seules, je n'ai pas été les chercher", assure-t-elle dans un sourire.

La nonagénaire ne comprend pas pourquoi le coassement des grenouilles est devenu problématique depuis quelques années. Car son bassin existe depuis plusieurs décennies. La justice va-t-elle devoir statuer sur le coassement des grenouilles comme elle a dû le faire concernant le chant du coq ?

"C'est un éco-système naturel. Mon grand-père avait fait ça avec ma grand-mère quand ils se sont installés il y a plus de quarante ans", explique Marianne Granier, sa petite-fille "peinée" par ce qui arrive à sa grand-mère.

Les gens ne savent plus quoi faire pour embêter le monde Colette Ferry habitante de Frontenex en Savoie

Car l'affaire a pris une nouvelle ampleur, il y a quelques semaines. Colette Ferry a reçu la visite des gendarmes. "Une si grande affaire pour si peu de choses", se désole Colette. "Les gens ne savent plus que faire pour embêter le monde", dit-elle. "C'est beaucoup de bruit...pour pas grand chose", estime sa petite-fille.

Reste que les voisins ont obtenu gain de cause : ses trois locataires vont être retirées de la petite mare pour être déposées dans un lac à proximité.

Marianne Granier est sceptique : "Comme le disait ma grand-mère, de toute façon même si on vient les récupérer et les mettre dans le lac de Saint-Vital qui est un peu plus loin, elles sont venues toutes seules, donc elles reviendront toutes seules, parce que c'est là qu'elles pondent. Ce n'est pas nous qui faisons la nature".

Délocalisation des grenouilles

Lors de notre reportage, aucune grenouille ne s'est fait entendre. Mais si l'on en croit les spécialistes, le coassement des grenouilles peut être particulièrement bruyant pendant la période de reproduction.

"Les mâles des grenouilles rousses émettent à partir d'avril-mai un chant constitué d'un ronflement sourd imitant le bruit d'un train qui passe dans le lointain", indique l'Office national des Forêts. "Les grenouilles vertes sont extrêmement bruyantes et émettent des coassements de jour comme de nuit surtout par temps calme et orageux", poursuit l'ONF.

Pour la petite-fille de Colette, il faut juste apprendre à vivre avec. "Les boules Quies existent, il y a du triple vitrage éventuellement et puis il y a bien d'autres gens qui habitent à côté des étangs et qui ne s'en plaignent pas. C'est la nature, c'est comme ça", conclut Marianne Granier.