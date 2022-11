Suisse : la police lance un avis d'enlèvement d'enfants, le père recherché

La police du canton de Genève a lancé un avis de recherche, ce mardi 22 novembre, pour retrouver la trace d'un père, qui a enlevé ses deux enfants à la sortie de l'école sur la commune de Thônex (Suisse). L'homme, ainsi que sa fille et son fils, pourrait se trouver en France.

Monsieur Laurent V. s'est rendu ce mardi, vers 11 heures à la sortie de l'école Belle-Terre à Thônex, commune voisine avec Annemasse, en France. Il a quitté les lieux en compagnie de ses enfants et n'a plus donné de nouvelle depuis.

La police cantonale recherche cet homme âgé de 50 ans. Il serait possiblement habillé tout en noir. Il mesure entre 1m70 et 1m75 et d'une corpulence svelte. Il est coiffé avec des cheveux grisonnants en pics et a des yeux bruns.

Ses enfants, nés en 2015 et 2017, sont aussi recherchés. La fille Julie, âgée de 7 ans et née en Suisse, mesure entre 1m30 et 1m40. Elle a de longs cheveux blonds vénitiens et des yeux bruns. Ce mardi, elle était habillée avec un pull vert turquoise, un pantalon leggins en velours couleur ocre, des boucles d'oreilles en forme de cerise. Elle porte des lunettes de vue avec une monture dorée et des petites fleurs sur les branches.

Son petit frère, Milo, né en 2017 en Suisse, mesure environ 1m15. Il a des cheveux châtains clairs lisses et courts. Ses yeux sont bruns. Il était habillé d'un jeans et d'un sweat-shirt gris chiné.

Toute personne ayant vu Laurent V. et/ou ses enfants est priée de prendre contact avec la police judiciaire de Genève au +41 22 427 75 10 ou avec les services d'urgence au 112/117.